Марк Бойл відмовився від використання грошей у 2008 році і вже понад 15 років живе без грошей, кредитних карток, кредитів чи будь-якої іншої форми фінансування. Одночасно він уникав технологій і прийняв більш «природне» життя. Про це пише ТСН, передає НСН.

Чоловік понад 15 років живе без грошей: історія одного експерименту

“Одного вечора 2007 року я сидів з другом і обговорював світові проблеми, і ми намагалися вирішити, вирішенню якої з них присвятити своє життя. Тоді мене осяяло: в основі всього цього лежать гроші, які створюють своєрідний розрив між нами та нашими діями, чи то потогінні підприємства, промислове сільське господарство чи війна, і тому я вирішив подивитися, чи можливо це зробити без грошей”, – пригадав він в інтерв’ю CNN.

Марк продав свій плавучий будинок і почав готуватися до нового життя. Він розмістив оголошення з проханням купити намет, юрту, фургон чи будь-яке інше житло і був приголомшений людською добротою. Жінка, яка мала старий фургон, віддала його незнайомцю.

Авто відвезли на органічну ферму, де він мав працювати волонтером три дні на тиждень в обмін на місце, де можна було б жити та вирощувати власні овочі.

Потім друг зробив йому дешеву дров’яну піч зі старого газового балончика, щоб опалювати фургон, і допоміг з декількома іншими покупками, зокрема сонячними батареями та причепом для велосипеда.

Його їжа готувалася на ракетній печі, зробленій із двох старих консервних банок, а мився він під “сонячним душем”, підвісивши чорний пластиковий пакет з водою, яку гріло сонце. Його туалетом була дірка в землі, закрита скромною дерев’яною конструкцією.

Навіть сніданок першого дня був іншим: ранкова кава більше не була доступною, а інгредієнти для напою для сніданку були зібрані в живоплоті навколо його каравану.

“Я п’ю чай з кропиви та тесака, іноді зі свіжою вербеною лимонною, коли знаходжу її. Це все дуже корисно: залізо, кальцій, антиоксиданти. Ще я п’ю чай із подорожника від сінної лихоманки, і він усюди, навіть у тріщинах на дорозі”, – сказав Марк.

Хоча це не завжди було легко, і було багато проблем, Марк все ще живе так. Він сказав, що йому це дуже сподобалося, і він ніколи не був більш щасливим та здоровим.

Спосіб життя Бойла без грошей став вірусною темою новин, коли він випустив свою книгу “Чоловік без грошей”, в якій він докладно розповів про проблеми, з якими він зіткнувся, і практичні рішення, які він вигадав, а також про філософію, яка підштовхнула його до таких радикальних змін у своєму житті.

А від 2016 року чоловік відмовився від сучасних технологій – від електрики та водопроводу до радіо та Інтернету – і повернувся до того, що багато хто називає більш простим способом життя. Однак він насправді вважає сучасне життя простішим, бо технології справді допомагають нам щодня.

Втім, Марк сподівається, що його приклад надихне людей менше залежати від грошей та індустріалізації.

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