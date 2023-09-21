Як українці хитрують з виплатами в Німеччині – розкрито схему

Українців, які отримують допомогу в Німеччині, підозрюють у шахрайстві з виплатами. Німецькі правоохоронці розслідують близько 150 таких випадків. Про це повідомляє “Главком“, передає НСН.

Як українці хитрують з виплатами в Німеччині

Спеціальні перевірки почали виявляти порушення в отриманні соціальних виплат серед біженців. Німеччина виявила, що 52 українці були зареєстровані в інших країнах ЄС, деякі з них отримували соціальну допомогу двічі.

У німецькому районі Ільм в Тюрингії розслідують 150 таких справ. Тут зареєстровані понад 2 400 українських біженців. З них 1 574 отримують соцвиплати – матеріальну допомогу, забезпечення житлом, догляд за дітьми, мовні курси та медичне обслуговування.

Однак місцеві імміграційні органи виявили, що 52 з них були зареєстровані в інших країнах ЄС. Також з’ясувалося, що 23 українці отримували соціальні виплати від двох різних країн.

Згаданим особам анулювали посвідку на проживання. Також їм припинили виплачувати допомогу. Ба більше, отримані кошти шахраям доведеться повернути. Проти 23 українців, які отримували подвійні виплати, відкриють провадження за порушення закону про іноземців та соціальне шахрайство.

Після того, як чиновники з Ільма зафіксували випадки шахрайства з виплатами, вони повідомили про них у Федеральне відомство з питань міграції та біженців. Йорг Людвіг, голова міграційного відомства, підтвердив, що були випадки, коли дійсно біженці регулярно виїжджали на кілька днів до інших країн ЄС, а потім поверталися до Німеччини.

Чиновник зазначив, що в районному управлінні створили оперативну групу, щоб відстежувати такі маніпуляції в майбутньому. Тепер вони мають доступ до центральної бази даних і можуть перевірити, чи зареєстрована особа у інших країнах Євросоюзу.

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