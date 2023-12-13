У росії справжня біда з яйцями — виник дефіцит і зростають ціни. Росіяни вистоюють величезні черги, щоби купити цей популярний продукт, а Туреччина пообіцяла забезпечити РФ яйцями в повному обсязі. Про це пишуть росЗМІ, передає НСН.

Яєчна криза у росії: “сверхдержаві” допоможуть “дружні країни”

Уряд росії обнуляє ввізне мито на яйця з “дружніх країн”, щоб сформувати на внутрішньому ринку достатню пропозицію яєць та збити ціни.

Зараз розмір ввізного мита на харчове яйце до росії становить 15% вартості продукції. Пільгу буде введено з 1 січня до 30 червня 2024 року, постачальники зможуть ввезти 1,2 млрд штук яєць.

“Імпортні поставки можуть здійснюватися з дружніх країн. Ініціативу вже підтримали до Євразійської економічної комісії”, — заявили в Мінекономрозвитку РФ.

У Мінсільгоспі росії уточнили, що до кінця поточного тижня до РФ надійдуть перші партії яєць з Азербайджану, а найближчим часом з Туреччини.

За даними Росстату, у листопаді яйця в РФ подорожчали на 15,1%, з початку року – на 35,5%. За рік їхня ціна зросла на 40,3%.

У мережі іронізують, що “наддержава офіційно визнала, що залишилася без яєць. Наразі турки прикотять свої”. Зазначається, що рішення обнулити ввізне мито на яйця дуже символічне.

“З огляду на те, як пропаганда любить бравірувати тезою про те, що путін прийняв росію з курячими ніжками Буша. Звивисті маршрути великого російського шляху — від американської курятини до турецьких яєць”, — пишуть у мережі.

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