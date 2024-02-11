Еквадор може віддати Україні радянську техніку: РФ почала погрожувати бананами

Еквадор може віддати Сполученим Штатам Америки військову техніку радянського виробництва, щоб його отримала Україна. Цей арсенал включає зенітно-ракетні комплекси, шість гелікоптерів та реактивну систему залпового вогню.

Про це повідомляє RFI, передає НСН.

Еквадор може віддати Україні радянську техніку

Еквадор розглядає можливість передачі Україні радянських зразків озброєння, таких як “Гради” та Оси-АКМ, у обмін на отримання від Сполучених Штатів Америки сучасної техніки для проведення контрпартизанських наступів.

РФ встигла відреагувати на перспективу передачі озброєння. Кремль заборонив імпорт бананів з Еквадору. Це є доволі сильним ударом для економіки південної держави, оскільки РФ — друга в світі країна за об’ємом імпорту бананів. Також в російському МЗС наголосили, що Еквадор нібито не може без дозволу росії передавати вертольоти “третім країнам”.

Як вказано в матеріалі, російські дипломати вже “обробляли” посадовців Еквадору. Їх метою була повна відмова від планів надання Україні радянської зброї. У своє виправдання урядовці Еквадору заявили, що техніка, яка надійде в Україну це “металобрухт” і вона не має жодної цінності. При цьому посадовці наголосили на важливості отримання Еквадором озброєння від США, через загрозу наркокартелів в країні.

“В даному випадку може йти мова про те, що Еквадор таки віддасть для ЗСУ шість своїх гелікоптерів Ми-17, у випадку із РСЗВ мова про 18 наявних БМ-21 “Град” (які відрізняються шасі від КАМАЗ), ну а випадку із ЗРК скоріш за все мова про ті самі ЗРК “Оса-АКМ”, які Еквадор купив в Україні ще у 1990-х роках, і про перспективу передачі яких вперше мова пішла кілька днів назад”, — зазначили у виданні Defense Express.

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