Смертність вище, висока спека та відсутність їжі — такий сценарій очікує мільярди людей за межами придатних для життя регіонів Землі вже у найближчі 80 років, вважають вчені. Про це повідомляє Sciencedaily, передає НСН.

Екологічна катастрофа: кліматологи б’ють на сполох, що треба робити прямо зараз

Група вчених-кліматологів з різних країн світу опублікували дослідження про те, наскільки швидко наша планета гине — наразі життєві показники Землі погіршилися найбільше. Звіт про стан клімату за 2023 рік демонструє, що з 35 аналізованих показників рекордно високими є 20.

Зазначається, що цьогоріч були побиті велика кількість кліматичних рекордів і людству це не на користь. Зокрема найвища температура у липні могла стати найвищою температурою планети за останні 100 тисяч років.

Крістофер Вольф, який є одним з провідних співавторів зазначив, що людство на шляху до знищення природних та соціально-економічних систем. На людство чекає світ “з нестерпною спекою та браком їжі та прісної води”. Із таким сценарієм можуть зіткнутися від 3 до 6 млрд людей вже до кінця 21 століття.

Серед причин різкого погіршення ситуації — субсидії на викопне паливо (в тому числі нижча за вартість виробництва енергії ціна для населення), масштабні лісові пожежі тощо. Розв’язати проблему можна політично, на засадах соціальної справедливості. Підходити до проблеми треба комплексно. Автори дали конкретні рекомендації — як уникнути ще більшого забруднення та подальших змін:

поступове скасування субсидій на викопне паливо,

перехід на рослинні дієти,

збільшення зусиль із захисту лісів,

прийняття міжнародних угод про ліквідацію вугілля та нерозповсюдження викопного палива.

В статті підкреслюється, що наслідки зміни клімату та екстремальні погодні умови викликані ними відчуватимуть на собі найбідніші верстви населення. Вони своєю чергою сприяли кліматичним змінам найменше.

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