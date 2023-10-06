ВООЗ б’є на сполох через поширення нової епідемії – деталі

Світом шириться нова епідемія. З початку 2023 року число випадків зараження холерою перевищило 582 тисячі, і більше 4,5 тисяч померли. Як повідомила Всесвітня організація охорони здоров’я, холера зареєстрована з січня у 29 країнах. Про це пише Главком, передає НСН.

ВООЗ б’є на сполох через поширення нової епідемії

Холера – особливо небезпечна інфекційна хвороба, що викликається холерними вібріонами. Вона виникає при попаданні в організм збудника із зараженою їжею чи водою.

ВООЗ не виключає, що проблема може перетворитись на епідемію, якщо не перешкодити цьому.

У 2023 році кількість випадків захворювання на холеру перевищила минулорічні показники. На 15 вересня було зафіксовано 582,2 хворих хворих та 4,5 померлих», – зазначила ВООЗ у своєму інформаційному бюлетені. Організація нагадала, що у 2022 році у світі було зареєстровано 472,7 тис випадків холери, а у 2021 році – 223,3 тис.

«З огляду на велику кількість спалахів хвороби та їх географічне поширення, а також брак вакцин та інших ресурсів, ВООЗ продовжує оцінювати ризик на глобальному рівні як дуже високий», – йдеться у бюлетені.

Особливо сильно хвороба вдарила по Африці. З початку року про хворих на холеру повідомили 16 африканських країн. Спалахи хвороби були зареєстровані, зокрема, в Бурунді, Демократичній Республіці Конго, Зімбабве, Камеруні, Малаві, Мозамбіку та Ефіопії. Найбільше випадків із підозрами на холеру – в Афганістані (близько 159 тис.). Хвороба також набула поширення в Сирії (близько 120 тис. випадків), Гаїті (понад 62 тис.), Малаві (понад 58 тис.), Демократична Республіка Конго (близько 36 тис.) та Ефіопії (понад 23 тис.).

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