Мікропластик зараз всюди – у продуктах харчування, воді та навіть у повітрі. Японські вчені провели дослідження, яке підтвердило, що він тепер навіть в хмарах. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

Японські вчені знайшли мікропластик в хмарах: наскільки це небезпечно

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Chemical Letters, вчені зібрали воду з хмар, що оточують японські гори Фудзі та Ояма на висоті від 1300 до 3776 метрів, а потім застосували передові методи візуалізації, щоб визначити наявність мікропластику.

Що таке мікропластик

Мікропластик – це будь-який пластик довжиною менше 5 міліметрів. Його можна знайти в промислових відходах та косметичних продуктах, а також він можуть утворюватися при розкладанні більших пластикових відходів.

Ці пластикові частинки містять хімічні речовини, які можуть порушити природне вивільнення гормонів у нашому організмі, потенційно збільшуючи ризик репродуктивних розладів та деяких видів раку. Вони також можуть переносити токсини на своїй поверхні, наприклад, важкі метали.

Знайдений мікропластик був сильно фрагментований, його концентрація становила від 6,7 до 13,9 штук на літр, а розміри – від 7,1 до 94,6 мікрометрів. Усього було виявлено дев’ять різних типів пластичного полімеру і один тип гуми. Більшість цих мікропластиків містять молекули, здатні зв’язуватися з водою. Це свідчить про те, що вони можуть відігравати певну роль у формуванні хмар, діючи як насіння в центрі хмари, навколо якої може конденсуватися водяна пара.

З наукової точки зору це називається “ядром конденсації хмар”, і його присутність може впливати на погодні умови по всьому світу.

“Мікропластик у вільній тропосфері переноситься і сприяє глобальному забрудненню. Якщо проблема пластикового забруднення повітря не буде вирішена активно, зміна клімату та екологічні ризики можуть стати реальністю, завдавши незворотної та серйозної шкоди навколишньому середовищу в майбутньому”, – заявив Хіросі Окоті з Університету Васеда, який очолював дослідження.

Ці повітряні пластмаси не тільки сприяють утворенню хмар, але також можуть відігравати певну роль у посиленні глобального потепління, поглинаючи, випромінюючи або розсіюючи сонячне світло, що надходить. Це випромінювання може також прискорити розпад цих частинок, вивільняючи при цьому додаткові парникові гази.

“Мікропластик, що переноситься повітрям, розкладається набагато швидше у верхніх шарах атмосфери, ніж на землі через сильне ультрафіолетове випромінювання, і це розкладання призводить до викиду парникових газів і сприяє глобальному потеплінню. Результати цього дослідження можуть бути використані для пояснення впливу мікропластику в повітрі в майбутніх прогнозах глобального потепління”, – сказав Окоті.

Цей висновок доповнює попередні дослідження, що демонструють наявність мікропластику в дощовій воді. Наприклад, дослідження, проведене Університетом штату Юта в 2020 році, показало, що понад 1000 тонн пластикових частинок щорічно випадає на заповідні території на півдні та центральному заході США.

Мікропластик у їжі та воді

Дослідники відзначають, що мікропластик може “забруднювати майже все, що ми їмо та п’ємо“.

У своїй заяві про проведене дослідження Університет Васеда зазначив, що “мікропластик проковтується або вдихається як людьми, так і тваринами, і виявляється в багатьох органах, таких як легені, серце, кров, плацента і фекалії”.

“10 мільйонів тонн цих пластикових шматочків потрапляють в океан, викидаються разом з океанськими бризками і потрапляють в атмосферу. Це означає, що мікропластик, можливо, став важливим компонентом хмар, забруднюючи майже все, що ми їмо і п’ємо через “пластикові дощі””, – йдеться в повідомленні.

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