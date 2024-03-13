Блокада польського кордону завдає шкоди не лише українським підприємцям, а й бізнесу Польщі. Про це розповів голова Ради міжнародного товариства польських підприємців в Україні Шимон Ващин, передає НСН.

Блокада польського кордону шкодить самій Польщі: які втрати бізнесу

Через страйки на кордоні польські компанії, які ведуть бізнес з Україною, вже втратили десятки мільйонів доларів за чотири місяці. І це лише прямі збитки.

“Це прямі збитки протягом 4 місяців від недопоставлених товарів, втрати заробітку, втрат поточних контрактів фактично. Конкретної цифри тут немає, але це десятки мільйонів доларів протягом 4 місяців, це точно”, – зазначив він.

За даними Ващина, кожна з 44 опитаних Європейською бізнес-асоціацією польських компаній в Україні втратила через блокаду в середньому 700 тис. доларів. Тобто тільки ці компанії сумарно втратили понад 30 млн доларів.

“Те, що ми зараз недопоставляємо товари, не можемо виконувати зобов’язання за контрактами, підпадаємо під штрафи… Це означає, що втрати триватимуть навіть після зупинки протестів на кордоні… Ми не можемо бути впевнені у можливості регулярних поставок, тому відносини з нашими партнерами перебувають під загрозою. Потрібні гарантії, які підприємці з обох боків кордону зараз, на жаль, не в змозі надати”, – зазначив Ващин.

Представники польського бізнесу також наголошують, що розраховують на плідні переговори міністрів сільського господарства України та Польщі 28 березня у Варшаві. Підприємці закликають владу обох країн вжити заходів для розблокування кордону.

Раніше було також озвучено колосальні цифри збитків України від блокади кордону. За весь час польських протестів, за словами посла України в Польщі Василя Зварича, наша країна втратила від польської блокади кордону 500 млн доларів, або близько 19 млрд грн.

Це завдає серйозного удару не лише українській економіці, а й обороні країни, а значить також загрожує і безпеці Польщі, зазначив Зварич. Така ситуація вигідна виключно країну-агресору росії, а тому польським фермерам настав час перестати піддаватися пропаганді і нарешті розблокувати кордон.

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