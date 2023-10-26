“Балакайте 10 років, а не вбивайте”: Фіцо зробив гучну заяву про Україну

Новообраний прем’єр-міністр Словаччини заявив, що Києву ліпше десятиліття вести переговори, ніж мати зброю заради “вбивств” без результату. Про це пише “Європейська правда”, передає НСН.

Фіцо зробив гучну заяву про Україну

Роберт Фіцо натякнув, що Україна може десятиліттями не отримати військової допомоги від держави.

За його словами, для Києва продуктивніше розмовляти “про мир” ще 10 років, ніж використовувати зброю, щоб безрезультативно “вбивати одне одного”. Про це чиновник заявив під час виступу перед членами парламентського комітету з європейських справ.

Відповідну заяву на користь того, що його уряд не буде підтримувати надання військової допомоги Україні, Фіцо зробив перед самітом у Брюсселі.

“Нехай краще 10 років ведуть переговори про мир, ніж 10 років вбивають одне одного без жодного результату”, – сказав він.

Прем’єр-міністр Словаччини висловився, що росія у війні з Україною має “більші територіальні здобутки” на цьому етапі бойових дій.

Як відомо, Фіцо не бачить “військового рішення” для завершення війни в Україні. У своєму виступі перед депутатами він вкотре назвав бойові дії в Україні “конфліктом” і наголосив: “Він викликаний нападами українських фашистів на громадянське населення російської національності”.

Також Фіцо назвав “мирний план” лідера України Володимира Зеленського щодо завершення війни “нереалістичним”. За словами чиновника, його уряд не збирається підтримувати санкції Євросоюзу проти росії, поки не проаналізує їхній вплив на Словаччину.

Раніше ми писали: «Тільки дурень не захоплюється»: Борис Джонсон несподівано зізнався у любові до росії