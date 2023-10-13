«Тільки дурень не захоплюється»: Борис Джонсон несподівано зізнався у любові до росії

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон несподівано зізнався у любові до росії, а саме до її культури, мови і цивілізації. Про це він сказав в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», передає НСН.

Експрем’єр Британії наголосив, що йому “дуже сумно щодо того, що відбувається зараз”, однак “тільки дурень не захоплюватиметься” російською культурою.

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що залишається русофілом і захоплюється російською культурою, мовою та цивілізацією.

Я досі русофіл. Я досі захоплююсь мовою, культурою, російською цивілізацією. Тільки дурень не захоплюватиметься, – сказав Джонсон

Колишній прем’єр Британії наголосив, що йому “дуже сумно щодо того, що відбувається зараз”. На його думку, буде “безглуздо вдавати, що російський народ не підтримує цю війну, і це трагедія”.

При цьому на питання, яким буде майбутнє Росії, Джонсон відповів, що зараз має значення, яким буде майбутнє України.

Це країна, на яку напали. І це українці – хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю, – стверджує Джонсон

Також колишній прем’єр вважає, що Росія не має відношення до війни в Ізраїлі.

“Росія не в ній, це Іран”, – каже політик

Проте, за його словами, не можна давати світу можливість перемкнути фокус уваги з України.

Ми мусимо підтримувати Ізраїль, але ми мусимо підтримувати і Україну, – підкреслив Джонсон

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