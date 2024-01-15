Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаЕкономіка

Австралія відправляє на утилізацію гелікоптери, які запросила Україна – ЗМІ

Австралія відправляє на утилізацію гелікоптери

Австралія вирішила розібрати й утилізувати відставні вертольоти Taipan замість того, щоб відправити їх в Україну. Про це повідомляє ABC, передає НСН.

Австралія відправляє на утилізацію гелікоптери, які запросила Україна

У вересні минулого року вертольоти MRH-90 австралійської армії були зняті з озброєння на 14 місяців раніше запланованого терміну, після того, як за два місяці до цього під час навчань у Квінсленді розбилися чотири військовослужбовці.

Спочатку їх планували зняти з озброєння у 2037 році, але у цього вертольота європейської розробки були проблеми, які призводили до “посадки” всього парку протягом багатьох років.

Україна подала офіційний запит на постачання MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на те, що в літака є документально підтверджені проблеми з безпекою та експлуатацією.

Видання зазначає, що уряд Австралії має намір утилізувати 45 вертольотів.

Посол України в Австралії Василь Мірошниченко сказав, що він “сподівається, що все ще є можливість (передачі гелікоптерів, – ред.)… тому що ми поки що не отримали жодної відповіді”.

На вторинному ринку кожен вертоліт коштує близько 20 млн доларів.

NH90 Taipan

Двомоторний багатоцільовий військовий вертоліт середнього розміру. NH90 є першим серійним гелікоптером, повністю оснащеним електронним управлінням управлінням польотом. Існує два основних варіанти: тактичний транспортний гелікоптер (TTH) для використання в армії та військово-морський фрегат-вертоліт НАТО (NFH).

Раніше ми писали: Сценарії війни в Україні в 2024-2025 роках: виснаження, заморожування, Перемога і Джокери

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×