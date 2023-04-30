В Румунії відзавтра змінять порядок надання допомоги біженцям з України. Які обмеження діятимуть

З 1 травня українці, що перебувають в Румунії, зможуть отримувати щомісячну допомогу від держави максимум чотири місяці поспіль. Тоді як раніше таких часових обмежень було.

Про це повідомляє УНН, інформує НСН.

В квітня було ухвалено постанову, яка “встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року”. Мова йде про виплати на харчування та проживання

Також повідомляється, що одноразова допомога буде надаватися “тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів”. За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція. Так, українці, які працевлаштуються і запишуть своїх дітей до румунських шкіл, отримають 2000 леїв (400 євро) на сім’ю до кінця 2023 року.

З 1 травня в Румунії змінюють порядок надання допомоги українським біженцям

Влада Румунії заявила, що в країні залишилося близько 110 тисяч українців, з яких 5 тисяч мають роботу.

Як ми повідомляли раніше, в Україні стартувала нова грошова допомога від 10 000 до 35 000 доларів.

Українці мають можливість отримувати матеріальну допомогу від держави та міжнародних організацій. Загалом, виплати отримують внутрішньо переміщені особи та інші вразливі категорії.

Проте, останнім часом в країні все більш актуальнішими стали грантові виплати підприємствам. На думку чиновників, саме така допомога зможе зробити конкурентноспроможною українську продукцію на європейському ринку.

Отже, в Україні стартувала нова грошова виплата від 10 000 до 35 000 доларів. Виплати будуть надходити в рамках програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”, яка надасть підтримки на суму 1,5 млн доларів.

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