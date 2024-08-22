В Україні запустять систему “е-Консул”. Очікується, що українці зможуть нею користуватися вже цього року.

Уряд ухвалив постанову про інформаційно-комунікаційну систему “е-Консул”. Вона забезпечить кращу доступність сервісів Міністерства закордонних справ для українців за кордоном.

Про це повідомила пресслужба МЗС, передають “Новини України – НСН”.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення уряду – це результат роботи зовнішньополітичного відомства із цифровізації консульських послуг.

“Система “е-Консул” зробить сервіси доступнішими й швидшими: деякі дії перейдуть в онлайн, інші спростяться завдяки автоматичному підтягуванню документів з реєстрів. Це покращить якість послуг для громадян за кордоном”, – зазначив Кулеба.

В Україні запустять систему “е-Консул” – які послуги будуть доступні українцям за кордоном

Станом на серпень МЗС запустило цифрову платформу, де тестуються оновлена електронна черга, кабінети заявника та консула, а також автоматизовані послуги у сфері нотаріату й оформлення довідок.

Відомство працює над підключенням платформи до державних реєстрів, що скоротить час надання послуг на 30-80%, залежно від типу.

Очікується, що українці зможуть користуватися системою вже цього року, наразі вона проходить перевірки.

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