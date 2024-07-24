Зустріч тривала три години: Кулеба в Китаї – що відомо

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Китаї. Там він зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Вже зроблено офіційні заяви обома МЗС.

«Новини України – НСН» розповідають, що відомо про зустріч.

Кулеба в Китаї – головне

Зустріч Дмитра Кулеби і Ван Ї тривала понад три години – довше, ніж планувалося. Про це повідомляє Reuters.

Це була дуже глибока і конкретна розмова, – заявило виданню українське джерело в делегації.

Кулеба заявив, що очікує “ґрунтовних і предметних переговорів про двосторонні відносини, міжнародний порядок денний і, найголовніше, про шлях до миру”.

Україна підтримує Китай в питанні Тайваню і готова до переговорів з Росіє – заява МЗС Китаю

В МЗС Китаю заявляють, що Китай і Україна є дружніми країнами, які встановили стратегічне партнерство більше десяти років тому. Вони поважають одна одну і ставляться одна до одної як рівні, і взаємовигідне співробітництво продовжує розвиватися.

Глави двох держав підкреслили, що вони повинні розглядати та планувати двосторонні відносини в довгостроковій перспективі та розвивати китайсько-українські відносини та двостороннє співробітництво. Ми повинні дотримуватися цього принципу, підтримувати спілкування та обміни, зміцнювати взаємну довіру, продовжувати традиційну дружбу, сприяти дружбі між людьми та сприяти здоровому та стабільному розвитку китайсько-українських відносин, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті МЗС Китаю

Ван Ї також зазначив, що Україна – одна з перших країн, яка підтримала та взяла участь у спільному будівництві «Поясу, одного шляху». В останні роки Китай є найбільшим торговим партнером України та найбільшим експортером сільськогосподарської продукції. Обсяг двосторонньої торгівлі продемонстрував швидке зростання в першій половині цього року, демонструючи простір і потенціал для співпраці між двома країнами.

Тож обидві сторони повинні повною мірою відіграти роль механізму співпраці між двома країнами та посилити практичну співпрацю в різних сферах. Китай продовжить нарощувати імпорт зерна з України та спільно підтримувати безперебійні логістичні канали та міжнародну продовольчу безпеку.

Ми дякуємо Україні за її допомогу в евакуації китайських громадян, особливо іноземних студентів, на ранніх етапах конфлікту. Ми сподіваємося, що Україна продовжить вживати ефективних заходів для забезпечення безпеки китайського персоналу та установ в Україні, – висловили сподівання в МЗС Китаю

Ван І зазначив, що криза в Україні увійшла в третій рік, а конфлікт все ще триває і є ризики ескалації та розширення.

Китай завжди був твердо відданий просуванню політичного вирішення кризи. Президент Сі Цзіньпін запропонував «Чотири принципи» та надав для цього важливі вказівки. На цій основі Китай і Бразилія спільно опублікували «консенсус із шести пунктів», який охоплює «три принципи» регулювання конфліктів, «три елементи» мирних переговорів, «три проблеми» гуманітарного захисту, а також запобігання застосуванню ядерної зброї, – йдеться у повідомленні

Китай вважає, що вирішення всіх конфліктів має зрештою повернутися за стіл переговорів.

Останнім часом як Україна, так і Росія надіслали різною мірою сигнали про те, що вони готові до переговорів, хоча умови та час ще не назріли, ми підтримуємо всі зусилля, які сприяють миру, і готові продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні вогню та відновлення мирних переговорів, – зазначається у заяві

Також тут вказується, що Кулеба сказав, що Китай – велика країна. Що Україна і Китай стали стратегічними партнерами, важливими економічними і торговими партнерами. І що Україна підтримує позицію Китаю в питанні Тайваню і буде продовжувати дотримуватися принципу єдиного Китаю.

Крім того, згідно із заявою МЗС Китаю, Кулеба заявив, що Україна високо цінує позитивну та конструктивну роль Китаю у просуванні миру та підтриманні міжнародного порядку. Україна надає великого значення думці Китаю та уважно вивчила «консенсус із шести пунктів», досягнутий Китаєм і Бразилією щодо політичного врегулювання української кризи. Україна бажає і готова до діалогу та переговорів з Росією. Звичайно, переговори мають бути розумними та предметними, спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру.

Сторони також обмінялися думками щодо міжнародних та регіональних проблем, що становлять спільний інтерес.

Що кажуть в МЗС України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Гуанчжоу провів переговори зі своїм китайським колегою Ван Ї. Головною темою зустрічі став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю в досягненні справедливого миру.

Про це повідомило українське МЗС.

Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою, — заявив Кулеба на перемовинах

Він окремо розповів колезі про результати червневого Саміту миру у Швейцарії та розʼяснив логіку подальших кроків у впровадженні «формули миру» як шляху до завершення російської агресії.

Окрім того, Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності до переговорного процесу з росією «на певному етапі», коли країна буде готова вести їх доброчесно. Водночас він зазначив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається.

«російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України. Вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин, і зокрема розвитку торгівлі між Китаєм та Європою», — заявив глава української дипломатії

Серед іншого — у межах переговорів очільники МЗС обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.

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