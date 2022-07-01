Уряд Польщі припинив виплачувати українським біженцям допомогу, але є винятки

З 1 липня уряд Польщі припинив виплачувати українським біженцям допомогу в розмірі 40 злотих на добу. Але будуть винятки – хто отримуватиме допомогу й надалі

Про це заявив заступник глави МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

“Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися”, – заявив він, додавши, що будуть і винятки.

За його словами, виплати будуть продовжені. Зокрема, людям з обмеженими можливостями, вагітним жінкам та багатодітним сім’ям.

“Ми виплачуємо величезні соціальну допомогу – від 300 злотих для кожного до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу і знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту – це, на нашу думку, достатній час для адаптації в країні”, – підкреслив Шефернакер.

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