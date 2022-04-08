Грошова допомога біженцям у Польщі

Багато українців рятуючись від війни були змушені виїхати до Польщі. У цій країні громадянам України надають певні пільги та допомогу. Додатково біженцям у Польщі будуть виплачувати 700 злотих на місяць

Йдеться, зокрема, про грошову допомогу за програмою ООН, яка надається українським біженцям на 3 місяці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Біженці з України в Польщі можуть отримувати протягом 3 місяців по 700 злотих щомісяця. У принципі, це непогана додаткова матеріальна допомога, враховуючи, що на ці гроші можна забезпечити себе продуктами харчування на місяць.

У польських супермаркетах зараз білий хліб у середньому коштує 3,6 злотих, сірий хліб – 2,6 злотих, десяток курячих яєць – 5 злотих, рис – 3,5 злотих, вермішель – 3 злотих, філе куряче – 15 злотих, яловича вирізка – 9 злотих, цукор – 2,9 злотих, молоко – 3 злотих, масло – 5 злотих, кава – 7 злотих, чай – 3 злотих тощо.

На 700 злотих на місяць від ООН можуть розраховувати українці, які прибули на польську територію з 24 лютого 2022 року, тобто, після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ. Для цього треба подати заявку та надати представнику ООН відповідні документи.

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