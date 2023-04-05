Українці за кордоном – яка держава виплачує біженцям по 340 євро

Українці за кордоном можуть отримати одноразову допомогу у 340 євро. Кошти виплачують біженцям на Кіпрі

Кіпр вважають однією з найпривабливіших для експатів завдяки високій якості життя за відносно помірні гроші.

Українці, які проживають на Кіпрі, можуть подати заявку на отримання одноразової фінансової допомоги. Кошти виплачують біженцям, які мають дозвіл на тимчасове проживання.

Про це йдеться на сайті Visit Ukraine, повідомляє НСН.

Щоб претендувати на державну підтримку, потрібно належати до однієї з двох категорій. Зокрема мати документи, що підтверджують прибуття на острів з туристичною метою протягом трьох місяців до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також гроші виплачують українцям, які приїхали на Кіпр після 24 лютого 2022 року.

Українці за кордоном

В обох випадках нашим громадянам необхідно надати довідки з відмітками про дату перетину кордону. Наприклад, підійде паспорт або копія дозволу на проживання. Втім українці, які не належать до вищезазначених категорій, теж можуть отримати грошову допомогу. Для цього треба спершу подати відповідну заявку про нарахування коштів, а потім очікувати на сповіщення про відвідування Департаменту з питань населення та імміграції. Саме там видають посвідки.

Біженцям належить сума в розмірі 340 євро (13 650 грн), яку видають двома рівними платежами. Для затвердження виплати необхідно звернутися у службу соціального захисту. Заповнивши анкету, першу частину допомоги можна забрати в той же день. Через 15 днів варто знову прийти до відомства, показати документ про отримання половини суми та забрати залишок.

Як відомо, влада Кіпру продовжила дію посвідок на тимчасове проживання автоматично всім українцям зі статусом біженця до 4 березня 2024 року. Немає потреби повторно подавати нову заяву до Служби надання притулку чи Відділу реєстрації актів громадянського стану та міграції.

Допомога біженцям у Польщі

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть знову звернутися у німецький фонд Diakonie Katastrophenhilfe для отримання виплати у розмірі 710 злотих (6 031 грн) протягом трьох місяців. Прийом заявок призупинили в січні поточного року, а відновили в березні. До того, членам родини також нараховують кошти – 610 злотих (5 181 грн).

Існують обмеження у вигляді критеріїв вразливості: заявнику не затвердять фінансову підтримку, якщо раніше він чи члени його сім’ї отримували виплати від благодійних організацій (не враховуючи соціальні служби Польщі). Також бажано, щоб хтось у родині належав хоча б до однієї з категорій: батько-одинак, особа віком 65+ без дорослих членів сім’ї у Польщі, вагітна жінка, батько двох або більше дітей, особа з особливими потребами чи хронічними захворюваннями.

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