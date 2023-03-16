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Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків – як отримати

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Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків – як отримати

Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки. Як отримати безоплатні ліки або купити їх за знижкою

Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря. А також – номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків

Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків – як отримати

Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна за посиланням. Перелік ліків змінюється щомісяця.

Отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

Новини України:

Електронний рецепт на всі рецептурні ліки запровадять вже навесні 2023 року

Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків – як отримати Встановити додаток

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