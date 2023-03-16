Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків – як отримати

Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання лікарських засобів на тих самих умовах, що й поляки. Як отримати безоплатні ліки або купити їх за знижкою

Щоб отримати відшкодування за ліки, необхідно мати відповідний рецепт від лікаря. А також – номер PESEL і документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року.

Про це розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Українці в Польщі мають право на відшкодування за придбання ліків

Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна за посиланням. Перелік ліків змінюється щомісяця.

Отримати безоплатні ліки або купити їх зі знижкою можна лише в тих аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

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