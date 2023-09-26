Українці у Польщі можуть отримати документи цивільного стану. Як це зробити розповідають у консульстві

Консульства України у Польщі нещодавно отримали повноваження видавати документи щодо цивільного стану, актові записи про які складені та зберігаються в Україні. Йдеться про повторні свідоцтва про народження, шлюб, розлучення.

Яких помилок найчастіше припускаються українці, коли звертаються за такими документами, НСН розповідає з посиланням на Консульство України у Гданську.

Українці за кордоном тепер можуть отримати повторно свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб та розлучення, а також витяги – наприклад, про те, що дані про батька внесені до свідоцтва про народження дитини на підставі статті 135 Сімейного кодексу України, зазначають у консульстві.

Водночас в установі наводять найпоширеніші помилки українців:

Йдеться лише про документи цивільного стану, складені в Україні органами реєстрації актів цивільного стану.

“Якщо вам необхідно отримати документ, виданий іншою країною чи окупаційною незаконною владою на окупованих територіях України – такий механізм не діє”, – звертають увагу українців.

Українці у Польщі – як отримати документи цивільного стану у консульстві

У консульстві можуть видати лише дублікат або повторне свідоцтво. Це означає, що відповідний актовий запис вже був складений та документ отримували. Найчастіше такі питання виникають у разі, якщо людині потрібне свідоцтво про розлучення.

“Його можна отримати, лише якщо був складений актовий запис та такий документ вже видавався вам або колишній дружині чи чоловіку. Робимо акцент саме на цьому документі, оскільки українське законодавство визначає рішення суду про розлучення, яке набрало законної сили, достатньою підставою для підтвердження факту розлучення. Тож більшість українців навіть не звертаються до органів реєстрації актів цивільного стану для складання відповідного актового запису, а посвідчують відповідний факт саме рішенням суду”.

Важливо розуміти, що саме потрібно – свідоцтво (про шлюб, розлучення, народження, зміну імені) чи витяг із реєстру.

“Витяг з реєстру – це роздрукована інформація з реєстру, засвідчена консульством. Найтиповішими є витяги на підтвердження того, що дані про батька внесені до свідоцтва про народження дитини на підставі статті 135 Сімейного кодексу України, для відслідковування неодноразових змін імені чи прізвища особи тощо”, – пояснюють в консульстві.

А свідоцтво видається на спеціальному бланку і саме його найчастіше мають на увазі місцеві різні державні органи, коли просять принести відповідний документ про реєстрацію того чи іншого акту цивільного стану.

Хто може звернутися. Кожен має право отримати документ, що стосується особи, яка звертається. Але документ (свідоцтво про народження) дитини, якій не виповнилося 16 років, має право отримати лише один з батьків чи законних представників.

“У виданому на ваше прохання витязі може міститися та сама інформація, що міститься у, наприклад, у свідоцтві про народження, однак досить часто польські органи влади не беруть їх до уваги. Це може призвести до необхідності повторного звернення до нас”, – попереджають в установі.

Які документи необхідно мати з собою, звертаючись до консульства з цих питань, можна прочитати на сторінці.

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