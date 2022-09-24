Українські біженці у Польщі отримають субсидію на житло: хто може оформити допомогу від влади

Українські біженці у Польщі отримають компенсацію на оренду житла. Стало відомо, хто може розраховувати на допомогу від влади

Польща надає програму підтримки для українських біженців, які опинились у країні. Йдеться про субсидію на житло, яка розрахована для людей із фінансовими труднощами. Це ті особи, які не можуть вносити плату за оренду квартири. Кошти на ці цілі виділяє місцева влада.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.YA.

Польська субсидія передбачена для погашення витрат з оренди та комунальних платежів, а також інших (адміністративних зборів тощо). Заявку на фінансову підтримку можуть подати громадяни України, які офіційно винаймають житло у Польщі та можуть пред’явити договір оренди або поживають у власному будинку.

Субсидію нараховувать за умови, що орендар справді неплатоспроможний. Якщо українець проживає один, його загальний дохід не повинен перевищувати 2265,01 злотого. У випадку, якщо мова про сім’ю, середній дохід на місяць на людину не повинен перевищувати 1698,76 злотого.

Аналогічні вимоги висуваються і до людей, які мешкають в одному будинку, але не є родичами.

Примітно, що враховуються доходи за останні три місяці від дати звернення. Виплата субсидії – максимум 1500 злотих. Вона не може перевищувати 70% загальної суми витрат.

Українські біженці можуть отримувати субсидію до шестимісяців. Гроші будуть надходити на рахунки орендаря чи орендодавця.

Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати