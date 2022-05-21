Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати

Українські біженці в Польщі отримують фінансову підтримку як від польського уряду, так і від міжнародних фінансових донорів. Так, українці можуть одержати грошову допомогу від ООН. А нещодавно у біженців з’явилася можливість отримати ще один вид допомоги

Українські біженці, що опинились у Польщі, можуть розраховувати на допомогу від International Rescue Committee (Міжнародного Комітету Порятунку). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Які кошти можна отримати завдяки участі в програмі IRC?

Допомога від IRC передбачає виплату в розмірі 710 злотих на одну особу плюс ще по 610 злотих на кожного члена сім’ї щомісячно. Проте слід пам’ятати, що така допомога розрахована лише на три місяці. Отже, треба розраховувати і наявні гроші, і термін свого перебування в країні так, щоби вистачило коштів на прожиття.

Слід також знати, що умови отримання цих грошей такі самі, як і в програмі допомоги від ООН, що з’явилася трохи раніше. Отже тим, хто вже отримав допомогу від ООН, не варто реєструватись у програмі від IRC.

Хто може розраховувати на допомогу від IRC?

На неї можуть розраховувати біженці , які опинилися в Польщі після 24 лютого 2022 року.

Для того, щоби мати право на цю допомогу, не обов’язково перетинати українсько-польський кордон. Треба, щоб лише був зафіксований факт перетину українського кордону в напрямку з України в будь-яку іншу країну. Тобто, біженці могли в’їхати в Польщу з будь-якої іншої країни.

З учасника цієї програми не вимагатимуть персоніфікований номер PESEL або банківський рахунок. Досить буде тільки штампу про перетин кордону України після 24 лютого.

Крім того, слід знати, що ця програма призначена не лише біженцям з України, але й розрахована на громадян інших країн.

На цю допомогу за програмою IRC мають право лише ті громадяни, які ще не реєструвались на допомогу від ООН, або зареєструвались, але ще не отримали грошей.

На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українські біженці