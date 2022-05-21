Українські біженці в Польщі можуть отримати ще один вид допомоги: як оформити виплати

Українські біженці в Польщі отримують фінансову підтримку як від польського уряду, так і від міжнародних фінансових донорів. Так, українці можуть одержати грошову допомогу від ООН. А нещодавно у біженців з’явилася можливість отримати ще один вид допомоги
Українські біженці, що опинились у Польщі, можуть розраховувати на допомогу від International Rescue Committee (Міжнародного Комітету Порятунку). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Які кошти можна отримати завдяки участі в програмі IRC?
Допомога від IRC передбачає виплату в розмірі 710 злотих на одну особу плюс ще по 610 злотих на кожного члена сім’ї щомісячно. Проте слід пам’ятати, що така допомога розрахована лише на три місяці. Отже, треба розраховувати і наявні гроші, і термін свого перебування в країні так, щоби вистачило коштів на прожиття.
Слід також знати, що умови отримання цих грошей такі самі, як і в програмі допомоги від ООН, що з’явилася трохи раніше. Отже тим, хто вже отримав допомогу від ООН, не варто реєструватись у програмі від IRC.
Хто може розраховувати на допомогу від IRC?
- На неї можуть розраховувати біженці , які опинилися в Польщі після 24 лютого 2022 року.
- Для того, щоби мати право на цю допомогу, не обов’язково перетинати українсько-польський кордон. Треба, щоб лише був зафіксований факт перетину українського кордону в напрямку з України в будь-яку іншу країну. Тобто, біженці могли в’їхати в Польщу з будь-якої іншої країни.
- З учасника цієї програми не вимагатимуть персоніфікований номер PESEL або банківський рахунок. Досить буде тільки штампу про перетин кордону України після 24 лютого.
- Крім того, слід знати, що ця програма призначена не лише біженцям з України, але й розрахована на громадян інших країн.
- На цю допомогу за програмою IRC мають право лише ті громадяни, які ще не реєструвались на допомогу від ООН, або зареєструвались, але ще не отримали грошей.
На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українські біженці