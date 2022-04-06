Через війну, за місяць із невеликим Україну вже покинуло понад 4 мільйони наших співгромадян. Причому у Польщі влаштувалися понад 2 мільйони українців. На яку роботу у Польщі можуть розраховувати українські біженці

Наші біженці не хочуть їхати далеко в Європу, сподіваючись при першій же нагоді повернутися додому. Польща дала притулок нашим громадянам, більшість із яких – жінки з дітьми. Їм надали дах над головою і допомогу. Та все ж багато українців, усвідомлюючи, що їм, можливо, доведеться застрягнути за кордоном на багато місяців, намагаються знайти собі роботу. Польський ринок праці нині перенасичений, але й у такій ситуації люди знаходять собі заняття.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Щоправда, і в Польщі можна нарватися на недобросовісного роботодавця або рекрутера. До того ж, українцям треба бути готовими до того, що, не знаючи мови та не маючи потрібних професійних навичок, навряд чи вдасться знайти роботу до снаги. Та все ж, хоч якийсь заробіток можна знайти, щоби допомогти рідним, які залишились в Україні, та й собі з дитиною не відмовляти в усьому.

Видання segodnya зібрало історії працевлаштування кількох українців, кожну з яких можна вважати повчальною.

Робота за фахом

Знайти в країні, що прийняла за місяць понад два мільйони біженців, роботу за своєю спеціальністю – велика удача. Киянці Ганні пощастило. Вдома вона працювала косметологом у власній студії. Опинившись за кордоном із маленькою дитиною, вона осіла у Вроцлаві.

Спочатку тулилася з дитиною в одній орендованій квартирі на кілька сімей. Але згодом Ганні вдалося знайти роботу за фахом у салоні краси, і тепер вона із сином може собі дозволити орендувати маленьке окреме житло. Друзі допомогли прилаштувати дитину у місцевий дитсадок. Загалом, життя, хоч і тимчасове, але все-таки налагодилося.

Випадок із Ганною можна назвати майже ідеальним, адже навіть у рідній країні, коли ринок праці переповнений, знайти роботу за своєю спеціальністю – неабиякий успіх.

Шахраї та обман на ринку праці

Те, що Польща – Європа, зовсім не означає, що там немає пройдисвітів, які хочуть поживитися за чужий кошт. Саме з такими довелося зіткнутися нашому співвітчизнику Сергію, який у пошуках роботи наштовхнувся на недобросовісне агентство праці.

При працевлаштуванні чоловікові наобіцяли золоті гори: комфортний графік роботи, офіційну зайнятість і непогану зарплатню. А насправді все вийшло інакше: ненормований робочий день, драконівські штрафи на роботі та бажання роботодавця не заплатити.

Коли Сергій повідомив агенту, який йому порекомендував цю роботу, що працювати безкоштовно більше не буде, агент йому просто нахамив.

Не та робота, про яку мріялось

Журналістці Ганні не так пощастило у Польщі з працевлаштуванням, як її тезці косметологу. Обидві її вищі освіти, здобуті в Україні, спасували перед незнанням польської мови. Звичайно, про роботу за фахом і мови бути не могло. Все, що зміг запропонувати їй варшавський ринок праці – нарізка тканини для оббивки диванів і крісел на меблевому підприємстві.

“Сказати, що це не робота моєї мрії – це скромно промовчати. ​​Рук, ніг та спини немає, адже я не звикла до фізичної праці. Але я відчуваю велику вдячність людям, які дали мені цю роботу. Тому що я знаю, що більшість людей, які втекли від війни до Польщі, поки що не мають жодної роботи», – поділилася жінка.

Натомість тепер вона може забезпечити у чужій країні себе та своїх дітей. При цьому, незважаючи на щоденну нелюдську втому, Ганна продовжує писати рідною мовою і паралельно вивчає польську. У жодному разі такі знання не будуть зайвими.

Як захистити за кордоном себе та своїх близьких від можливих злочинних посягань

Зокрема, йдеться про торговців людьми. Нинішній час для них – найстрашніша пора. У Польщу потрапило чимало молодих українок, які не знають ані мови, ані тутешніх законів, ані небезпек, що можуть підстерігати недосвідчених біженців.

Тому український омбудсмен Людмила Денисова радить нашим співвітчизникам запам’ятати кілька простих правил, які допоможуть не потрапити до каламутної історії, не стати жертвою аферистів, а в деяких випадках і зберегти життя.

Ці правила такі:

тримайте документи при собі та нікому не віддавайте паспорт після перетину кордону;

не сідайте в машину наодинці;

тримайтеся групами;

заздалегідь вивчіть інформацію про перевізника;

сфотографуйте автомобіль та його номери, людей усередині нього, якщо це можливо, та надішліть ці знімки близьким;

регулярно повідомляйте рідним про те, де ви перебуваєте, і куди переїжджаєте;

заздалегідь домовтеся з близькими щодо кодового слова для позначення небезпеки;

зверніться до поліції, до прикордонників або до уповноважених осіб, якщо запідозрили лихе.

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