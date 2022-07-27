Українські біженці можуть отримати ще один вид допомоги – програма діє у 5 містах Польщі

Українські біженці у Польщі можуть отриматище один вид допомоги від громадської організації «Польська гуманітарна акція» (Polska Akcja Humanitarna). Програма діє у 5 містах. Хто має право на виплати і як оформити заявку

«Програма тимчасової допомоги» (Temporary rapid assistance, TeRA) передбачає виплати у розмірі 710 злотих на заявника та по 610 злотих на кожного члена родини протягом 3 місяців.

Оформити заявку на підтримку можна у таких містах: Перемишль, Старгард, Кошалін, Ольштин, Бартошице, сказано на сайті Польської гуманітарної акції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті UA.NEWS.

Критерії для отримання допомоги

Участь у програмі можуть взяти українці, які прибули до Польщі після 9 лютого 2022 року. Для отримання допомоги TeRA потрібно відповідати одному із кількох критеріїв:

Ви самотня жінка

Ви були вимушені покинути свого чоловіка/партнера

Ви або члени вашої родини мають інвалідність

Ви не можете працювати через проблеми зі здоров’ям

Ви літній/я чоловік/жінка (пенсійний вік)

Ви очолюєте сім’ю з дітьми

Ви вагітна або жінка із грудною дитиною

Ви або член вашої родини страждаєте на хронічні захворювання

Ви переміщений студент/молода людина

Ви є неповнолітньою особою без супроводу

В організації зазначили, що відповідність критеріям не гарантує безумовне отримання виплат – кошти надаватимуть у першу чергу особам, які найбільше їх потребують.

Як зареєструватись у програмі

Реєстрація у програмі TeRA відбувається лише за попереднім записом за телефоном: +48 510 162 826. Інфолінія працює з 9:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю та призначена лише для попередньої реєстрації.

Адреси подачі заявок

Після успішної попередньої реєстрації українцям слід прийти в одну із локацій, де відбувається безпосередньо подача заявки на підтримку. Адреси:

Перемишль

Український Дім – Народний Дім

вул. Тадеуша Костюшко 5

Старгард

Громадська кімната Об’єднання українців у Польщі

вул. Марії Конопницької 16

Кошалін

Громадська кімната Об’єднання українців у Польщі

вул. Юзефа Пілсудського 6/1

Ольштин

Ольштинський центр неурядових організацій

вул. Тараса Шевченка 1

Бартошице

Православна церква св. Андрія Апостола

вул. кс. Юзефа Понятовського 4

Які документи взяти із собою для подачі заявки

Для оформлення заявки з собою слід мати тільки документи, що засвідчують вашу особу – закордонний чи внутрішній паспорт зі штампом про перетин кордону після 3 лютого 2022 року для усіх членів родини.

Для реєстрації не обов’язково, аби була присутня уся родина. Подати заявку може лише один член родини, показавши паспорти або інші документи своїх родичів.

Процес обробки заявок може займати до 7 робочих днів. Про результат людей інформують за допомогою SMS-повідомлення.

Контакти

Для детальної інформації щодо програми можна звернутись за номером гарячої лінії (безкоштовно для абонентів польських мобільних операторів): 0 800 105 555.

А також написати запит на електронну адресу: feedback.pl@pah.org.pl.

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