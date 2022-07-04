Українці можуть оформити закордонні та внутрішні паспорти за кордоном – як подати заявку

Українці можуть оформити закордонні та внутрішні паспорти за кордоном. Для цього необов’язково повертатись додому. Де можна подати заявку

Зокрема, подати заявку та отримати нові документи можна у представництві Міграційної служби у Варшаві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вже зараз українці зможуть подавати документи на оформлення як внутрішніх, так і закордонних паспортів через спеціальні тимчасові мобільні комплекси, яких у Варшаві вже чотири. Розташовані вони за адресою майбутнього паспортного центру у Варшаві – Warszawa, al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City. Відкриття повноцінного представництва “Паспортний сервіс” заплановане на серпень 2022 року.

У Мінінтеграції повідомили українцям, що у Польщі вони можуть подати заяви-анкети на отримання паспортів. Новий паспорт може знадобитися тим, у кого закінчується термін дії старого документа. Також багато українців в’їжджали до Європи з українськими паспортами, а зараз вони можуть зробити собі закордонний паспорт.

Прийом заявок уже стартував. Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Мобільні центри працюють з 10.00 до 19.00. Обслуговування здійснюється за попереднім записом в електронній черзі. Перелік документів для оформлення паспортних документів стандартний – як і у тих “Паспортних сервісах”, що знаходяться в Україні. Термін виготовлення документів – до 20 днів.

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