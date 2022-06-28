У Польщі українці зможуть отримати додаткові гроші на дітей – хто може подати заявку

Українським біженцям у Польщі виплатять додаткові гроші на дітей. Стартує програма, за якою українцям допоможуть зібрати дітей до школи

Польська влада допоможе зібрати дітей до школи. Виплати можуть одержати й українці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

З 1 липня у Польщі стартує прийом заявок на програму “Добрий старт”, якою можуть скористатися українці.

Програма передбачає 300 злотих (1994 грн) на шкільний стартовий набір для кожної дитини.

“Заявки можуть подавати все незалежно від рівня доходу. Можна зробити це онлайн. Польська влада вирішила таким чином допомогти батькам зібрати дітей до школи, адже повний комплект для навчання навіть одного учня – це чимала сума”, – йдеться у повідомленні.

Програма “Добрий старт” діє вже чотири роки, її започаткували у 2018 році.

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