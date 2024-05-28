Україна закриває «Паспортний сервіс» в одній з країн – деталі

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України, повідомляють Новини України – НСН.

«У відокремленому підрозділі ДП «Документ» у місті Стамбул триває процес припинення діяльності на території Туреччини. У разі виникнення питань, звертайтеся у ДП «Документ» через офіційні ресурси: електронну адресу, вебсайт, контакт-центр, соцмережі: Facebook, Instagram», – зазначили у міграційній службі.

Причиною припинення діяльності «Паспортного сервісу» у Стамбулі є закінчення експериментального проєкту, у рамках якого він діяв у Туреччині. Про це повідомив речник Державної міграційної служби Гага Кікнадзе.

Паспортні послуги громадяни України можуть отримати у закордонних філіях ДП «Документ» у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Чехії та Польщі.

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Як ми повідомляли раніше, у підрозділах ДП “Документ” за кордоном відновлюють порядок “живої черги” при оформленні документів. Водночас частині українських громадян за кордоном послуги у паспортних сервісах наразі недоступні

У центрах “Паспортного сервісу” за кордоном відновили порядок “живої черги” на подачу заяв-анкет на оформлення документів. Із 15 квітня був доступний лише онлайн-запис для отримання послуг у всіх закордонних підрозділах ДП “Документ”.

У “Паспортному сервісі” у Стамбулі українці із 25 травня до 30 вересня 2024 року зможуть отримати лише готові документи, які були оформлені до 24 травня.

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