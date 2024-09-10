У Румунії можуть розглянути зміни до законодавства, які дозволять військовим збивати дрони, що порушують повітряний простір країни.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на інформагентство Agerpres.

У середу, 11 вересня, відбудеться засідання комітет румунського Сенату з питань оборони.

За даними Agerpres, одна з тем зустрічі – це аналіз змін до законодавства, які дозволять військовим знищувати безпілотники, що входять на румунську територію.

Цікаво і те, що напередодні голова Сенату Ніколає Чуке запропонував укласти протокол з Україною, щоб російські безпілотники, які входять у повітряний простір Румунії, “могли бути знищені системами протиповітряної оборони”.

У Румунії розглянуть зміни до закону, які дозволять збивати дрони-порушники – ЗМІ

Як відомо, в ніч з 7 на 8 вересня, російські ударні дрони порушили повітряний простір Румунії.

Також відомо, що на території румунського повіту Тулча, що біля кордону з Україною, в понеділок, 9 вересня, виявили уламки російського безпілотника.

Опозиція в Румунії розкритикувала уряд за бездіяльність, пояснивши її тим, що у парламенті досі не прийняли закон, який дозволив би збивати російські дрони.

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