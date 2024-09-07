У Польщі назвали умову, за якої могли б збивати російські ракети над Україною. Йдеться про загрозу для АЕС.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю BBC.

Главу МЗС запитали, де для Польщі проходять “червоні лінії” стосовно Росії та України, а також чи має Варшава право збивати російські ракети в повітряному просторі України.

Сікорський зазначив, що Польща могла б допомогти Україні, щоб захистити атомні електростанції.

“Чорнобильська ядерна аварія була в Україні. Уявіть собі, що один із російських дронів чи ракет зіб’ється з курсу і полетить не в Польщу чи Румунію, як уже бувало, а вдарить по одній з українських атомних електростанцій. Я вважаю, що ми повинні допомогти Україні захистити її АЕС від таких заблукалих російських ракет”, – сказав Сікорський.

Польща могла б збивати російські ракети над Україною за однієї умови – подробиці

Міністр наголосив, що це його думка і що юридично Польща б мала право на самооборону, але “жодних рішень про це не ухвалювали”.

Збиття Польщею російських ракет над Україною

Як повідомлялося раніше, Україна та Польща обговорюють механізм, щоб польська ППО могла збивати російські ракети над Україною.

Глава Міністерства оборони Польщі наголошував, що Варшаві потрібно консультуватися з партнерами по НАТО перед ухваленням відповідного рішення. Поки жодних рішень з цього питання не було прийнято.

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