Нічна повітряна атака 8 вересня: постраждала українська Венеція – все, що відомо (відео)

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 8 вересня. Росіяни запускали по Україні ракети і «Шахеди». Більшість цілей було збито, але є руйнування.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 8 вересня 2024 року окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської обл. – рф. та 23-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ – рф, Чауда – Крим).

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу «Shahed».

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно упали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нічна повітряна атака 8 вересня: ситуація в регіонах

Одещина

Сьогодні, 8 вересня, Одещина була атакована ворожими дронами. Повітряна тривога в Одеській області тривала більше трьох годин. Рух ударних БпЛА фіксувалися в районі Сарати, Татарбунарів, Широкого, Вилкового та Кілії.

Близько третьої години ночі група російських дронів порушила повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько сорока хвилин в районі Сабангії. Потім ударні БпЛА залишили Румунію, пролетіли Вилкове та продовжили рух в прибережній акваторії моря Одещини

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мешканці міста Вилкове – так званої, української Венеції, чули близько дев’яти вибухів. Як стало відомо, через нічну дронову атаку в місті постраждало до десяти будинків, готельний комплекс та об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв та поранених немає.

Порушення повітряного простору Румунії – деталі

В ніч з 7 на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область. Про це інформують Повітряні сили.

«Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії», – йдеться у повідомленні о 02:49

Наразі немає інформації про те, чи були збиті ці дрони або які наслідки мав цей інцидент. Румунська сторона поки що не коментувала ситуацію.

Через 10 хвилин військові повідомили, що один безпілотник зафіксовано в Одеській області, він прямує у напрямку населеного пункту Садове.

Ще один БпЛА помічено на півдні Одеської області, його курс – на Вилкове та Кілію.

Один безпілотник все ще знаходиться на території Румунії в районі Сабангії.

Це вже не перший випадок, коли російські безпілотники порушують повітряний простір Румунії під час атак на Україну.

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