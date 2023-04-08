У Польщі узаконили дистанційну роботу – що відомо

У Польщі набули чинності зміни до законодавства, якими врегулювали дистанційну роботу найманих працівників

Про це повідомляє НСН з посиланням на RMF.

З 7 квітня набули чинності відповідні зміни до Трудового кодексу.

«Це важливий день для ринку праці у Польщі. Це наша відповідь на зміну тенденцій та потреб найманих працівників та роботодавців, які почали використовувати такий формат, який став поширеним в умовах пандемії… Віддалена робота — це додаткові можливості, особливо для мешканців малих містечок», — зазначила міністр із питань сім’ї та соціальної. політики Марлена Малаг, додавши, що багатьом людям це спростить поєднання роботи та сімейного життя.

Зміни передбачають, зокрема, що працівники можуть працювати дистанційно повністю чи частково — у місці, вибраному найманим працівником, яке потрібно щоразу узгоджувати з роботодавцем. Йдеться і про новації, як, наприклад, можливість компенсації за електроенергію, яку людина витрачає для роботи з власного обладнання у власному будинку.

У Польщі узаконили дистанційну роботу

У законодавстві закріпили поняття повністю дистанційного та «гібридного» формату роботи, які зможуть дати додаткову гнучкість рішень у разі надзвичайних ситуацій, чергової епідемії, пожежі чи підтоплення в офісі.

За працівниками закріплюється право час від часу працювати дистанційно за особистими обставинами – до 24 днів на рік, із попереднім попередженням роботодавця.

Роботодавець не зможе відмовити у проханні про дистанційну роботу, наприклад, батькам, які мають дітей віком до 4 років, які доглядають хворого родича, вагітних жінок.

Зміни до Трудового кодексу затвердили наприкінці 2022 року.

Ще новини України: Компенсація за зруйноване житло – як працюватимуть сертифікати