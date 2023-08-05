У Грузії загинула українка внаслідок зсуву ґрунту. Працоохоронці шукають її дитину

В грузинському селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.

Про це в коментарі hromadske повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, інформує НСН.

Там зазначили, що українське посольство в Грузії встановило зв’язок із рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою, аби підготуватися до репатріації тіла. Паралельно перевіряють, чи не було інших українців у селищі Шові.

Доповнено о 15:20. Загиблою українкою виявилася медійниця Аліна Поліковська, повідомила її колега Ольга Артюшенко. У Грузії вона жила з чоловіком та трьома дітьми, їх ще не знайшли.

У Грузії загинула українка внаслідок зсуву ґрунту. Тривають пошуки її дитини

Що відомо про зсув ґрунту?

Він стався в Грузії в селищі Шові — курортному селищі у високогірному регіоні Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті. Курорт Шові розташовується на висоті 1,5 тисячі метрів над рівнем моря. Зафіксували зсув у другій половині дня 3 серпня, приблизно о 15:15. У регіоні пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги та мости, зв’язок працював із перебоями.

Активна пошуково-рятувальна операція почалася на місці лише через три години після першого повідомлення. Два тіла загиблих знайшли в день зсуву, а зранку в п’ятницю — ще чотири.

Як повідомили в обід 5 серпня «Новости-Грузия», наразі відомо про 12 загиблих. Рятувальна операція триває, до неї долучилися армійські підрозділи. Рятувальники продовжують шукати понад 20 людей. Із епіцентру лиха вже евакуювали більш як 200 громадян. У країні скасували більшість розважальних заходів.

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