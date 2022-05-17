ПриватБанк запускає нову акцію – куди списуватимуть певну суму грошей

ПриватБанк запускає нову акцію, в ході якої з кожної покупки його клієнтів списуватиметься певна сума грошей. Йдеться про клієнтів, які перебувають за кордоном

Гроші списуватимуться з їхніх приватбанківських карток при розрахунку за покупки в магазинах, причому в будь-якій країні світу.

Про цю акцію, яка триватиме півтора місяці, з 16 травня по 30 червня, розповів у своєму Facebook прес-секретар ПриватБанку Олег Серга. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Суть акції полягає в тому, що з кожної покупки в магазині, за яку українці розраховуватимуться карткою Приватбанку, буде списуватись по 1 гривні. Таким чином, ПриватБанк вирішив долучити українців, які опинилися за кордоном, до підтримки української армії.

“Разом із платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу “Підтримайте Україну з-за кордону”. З кожної оплати карткою ми направимо по одній гривні на потреби Збройних сил України”, – повідомляє прес-секретар.

При цьому ПриватБанк залишає за своїми клієнтами право вибору: брати участь у цій акції чи ні. Тим, хто хоче приєднатись до неї, потрібно пройти реєстрацію на сайті або в мобільному додатку Приват24.

Крім того, у повідомленні сказано, що приєднатися до цієї акції можуть лише повнолітні клієнти Приватбанку, які мають карти Mastercard або Visa.

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