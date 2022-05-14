ПриватБанк повідомив про закриття однієї з програм – куди перерахували залишки коштів

ПриватБанк звернувся до українців і повідомив, що програма “Бонус+” закрита. Куди перерахували залишки коштів з карток

Фінустанова попереджала клієнтів, що треба встигнути переказати гроші з рахунку “Бонус+” на потреби армії чи використати їх на покупки у партнерів ПриватБанку до 1 травня 2022 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua

Із рахунків “Бонус+” на спецрахунки НБУ для допомоги Збройним силам України автоматично перерахували гроші – 1 мільярд гривень.

“350 мільйонів гривень бонусів українці перерахували самостійно. А 615 мільйонів гривень бонусів ми списали з рахунків після завершення програми”, – йдеться у повідомленні пресслужби ПриватБанку.

Сама ж програма “Бонус+” більше не працює.

ПриватБанк згортає свою бонусну програму: що буде із залишком коштів на рахунках