Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати електроенергію Україні, вироблену з польського вугілля. Але є умова.

Про це пишуть PAP та Onet, передають «Новини України – НСН».

Речник Єврокомісії Тім Макфі повідомив журналістам, що влада Польщі попросила про зустріч для обговорення цього питання. Польща готова постачати електроенергію, якщо не буде платити за викиди.

Він пояснив, що електроенергія, вироблена електростанціями в ЄС і доставлена до України, підпадає під звичайні правила Системи торгівлі викидами (ETS): електростанції повинні викуповувати квоти та платити за ці викиди.

Польща готова постачати електроенергію Україні зі своїх ТЕС за однієї умови – деталі

За словами речника, ЄС хоче підтримати енергосистему України протягом майбутньої зими, але не хоче спекулювати щодо польської ідеї, оскільки не знає деталей. Він додав, що в Євросоюзі є країни, які вирішили підтримати Україну постачанням вугілля для її енергостанцій.

Ідею виробляти електроенергію для України на власних вугільних теплоелектростанціях раніше висунув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також запевнив, що спонукатиме європейських партнерів шукати «креативні рішення» та будь-які можливості допомогти Україні.

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