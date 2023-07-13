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Підсумки саміту НАТО – Резніков оцінив допомогу, яку отримала Україна

Журналіст
Підсумки саміту НАТО – Резніков оцінив допомогу, яку отримала Україна
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Міністр оборони України Олексій резніков оцінив допомогу, яку Україна отримає за підсумками саміту НАТО

Ракети SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 – це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно, зазначив міністр.

Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги від своїх міжнародних партнерів за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter в четвер, 13 липня, інформує НСН.

Підсумки саміту НАТО – Резніков оцінив допомогу, яку отримала Україна

Підсумки саміту НАТО – Резніков оцінив допомогу, яку отримала Україна

Олексій Резніков

“Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 – це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно”, – написав він.

Резніков назвав сім пакетів військової допомоги, найбільший з яких – від Німеччини.

“Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, два ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів”, – повідомив міністр.

За його словами, Австралія поставить 30 БТР Bushmaster, Франція – ракети SCALP і додаткове інженерне обладнання для розмінування. Канада дасть $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.

“Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 до 930 мільйонів доларів; є домовленості про посилення ППО і артилерійського потенціалу”, – розповів Резніков.

Пакет від Великої Британії містить понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки.

З Нідерландами досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні. Також країна зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.

Як відомо, 12 липня на саміті НАТО лідери країн G7 погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки для нашої країни. До декларації вже приєднуються інші країни.

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