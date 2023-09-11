Обов’язкові предмети – що вивчатимуть в українських школах учні, які зараз за кордоном

Українські учні, які через війну вже другий навчальний рік зустріли у закордонних школах, можуть паралельно вчитися і в навчальних закладах нашої держави. Які предмети вивчатимуть в українських школах учні за кордоном

Міносвіти України погодило список обов’язкових предметів українознавчого компонента. Наказ набув чинності. Про це розповідає НСН з посиланням на МОН України.

Які предмети вивчатимуть в українських школах учні, які зараз за кордоном

Ці предмети займатимуть від 6 до 8 навчальних годин на тиждень. Інші оцінки зараховуватимуть.

1 – 4 класи:

українські мова й література;

я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5 – 9 класи:

українська мова;

українська література;

вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

історія України. Всесвітня історія (6 клас);

історія України (7 – 9 класи);

основи правознавства (9 клас);

географія (8 – 9 класи).

10 – 11 класи:

українська мова;

українська література;

історія України;

громадянська освіта (10 клас);

географія (11 клас);

захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1 – 4 класів і по дві – для 5 – 11 класів.

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