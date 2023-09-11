Обов’язкові предмети – що вивчатимуть в українських школах учні, які зараз за кордоном

Українські учні, які через війну вже другий навчальний рік зустріли у закордонних школах, можуть паралельно вчитися і в навчальних закладах нашої держави. Які предмети вивчатимуть в українських школах учні за кордоном
Міносвіти України погодило список обов’язкових предметів українознавчого компонента. Наказ набув чинності. Про це розповідає НСН з посиланням на МОН України.
Які предмети вивчатимуть в українських школах учні, які зараз за кордоном
Ці предмети займатимуть від 6 до 8 навчальних годин на тиждень. Інші оцінки зараховуватимуть.
1 – 4 класи:
- українські мова й література;
- я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5 – 9 класи:
- українська мова;
- українська література;
- вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);
- історія України. Всесвітня історія (6 клас);
- історія України (7 – 9 класи);
- основи правознавства (9 клас);
- географія (8 – 9 класи).
10 – 11 класи:
- українська мова;
- українська література;
- історія України;
- громадянська освіта (10 клас);
- географія (11 клас);
- захист України.
Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій: одна на тиждень для 1 – 4 класів і по дві – для 5 – 11 класів.
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