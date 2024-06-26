Як війна в Україні впливає на рівень злочинності у росії – розповіла британська розвідка

Рівень злочинності у росії зростає через повернення колишніх ув’язнених з війни в Україні.

Деякі депутати російської Держдуми нещодавно висловили стурбованість з приводу зростання злочинності через колишніх в’язнів, що повертаються, і воювали на боці РФ в Україні.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

У зведенні зазначається, що голова комітету Держдуми із захисту сім’ї, питань батьківства, материнства та дитинства Ніна Останіна заявила, що злочинів буде більше, оскільки ці колишні ув’язнені не соціалізовані. Вона сказала, що колишні в’язні мають перебувати під постійним контролем правоохоронних органів, і суспільство необхідно захищати від таких людей. Останіна заявила, що є гостра необхідність ухвалення законодавства.

Крім того, депутат Держдуми Максим Іванов також попередив, що повернення людей з війни може загрожувати закону і порядку у РФ.

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За даними британської розвідки, Росія вербує ув’язнених для служби у своїх збройних силах як мінімум із липня 2022 року. Ініціатором цієї практики став колишній голова вагнерівців Євген Пригожин. Вироки ув’язненим пом’якшуються в обмін на бойові дії в Україні. Багато хто загинув на передовій. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що ув’язненим, відправленим воювати в Україну, не слід дозволяти повертатися до Росії доти, доки не буде досягнуто перемоги у війні з Україною.

Генеральна прокуратура Росії припинила публікувати офіційну статистику злочинності з 1 січня 2023 року, ймовірно, частково через можливе зростання насильницьких злочинів, скоєних колишніми в’язнями, які повернулися з війни в Україні. Незалежне російське ЗМІ “Верстка” повідомило у квітні 2024 року, що щонайменше 107 росіян було вбито та ще 100 серйозно поранено людьми, які повернулися фронту.

“Вербування ув’язнених у російські збройні сили та наслідки для російських громад у разі їх звільнення – це практика та ризик, на який російський уряд готовий піти, щоб продовжити війну в Україні”, – зазначають у Міноборони Британії.

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