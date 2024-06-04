Сектор Авдіївка-Покровськ на Донеччині залишався основним напрямком зусиль російських сил протягом останніх 72 годин. Зазначається, що окупанти не досягли значних успіхів.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії у Twitter.

У розвідці Великобританії заявили, що сили РФ домоглися незначних успіхів у північній частині сектору Авдіївка-Покровськ на Донеччині, в напрямку сіл Сокіл і Євгенівка.

Водночас наголошується, що за паралельною віссю приблизно за 3 км на південь російські військові, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка-Перша.

Росіяни зосереджують основні сили на одному напрямку – Британська розвідка

“Далі на південь російські сили не досягли значних успіхів, попри інтенсивні атаки на українські позиції на захід від села Нетайлове, розташованого на трасі E50”, – ідеться в повідомленні

Атаки армії РФ на село Невельське, за повідомленнями, були відбиті, і село, ймовірно, залишається в руках ЗСУ.

“Протягом наступного тижня цей район, імовірно, залишатиметься зоною підвищеної оперативної уваги, оскільки російські сили намагаються зберегти оперативний темп в умовах важких втрат”, – заявили в британській розвідці.

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