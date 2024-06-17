Мобілізація в’язнів в Україні: вже скоро 4000 осіб зустрінуться віч-навіч з росіянами

Про це розповів усвоєму коментарі виданню The Washington Post міністр юстиції України Денис Малюська, передають Новини України – НСН.

Мобілізація в’язнів в Україні – подробиці

Міністр пояснив, чим українська ініціатива використовувати ув’язнених чоловіків у штурмах відрізняться від російської.

Щоб заповнити критичний дефіцит піхоти на передовій, Україна прийняла одну з найбільш цинічних тактик Росії: звільнення засуджених злочинців, які погоджуються воювати в штурмових бригадах високого ризику.

Станом на зараз відомо, що понад 2750 в’язнів уже стали добровольцями. Серед них зокрема й торговці наркотиками, кишенькові злодії та навіть засуджені за вчинення збройних нападів та вбивств. Ув’язнені, які мають право приєднатися до програми амністії, можуть бути призначені лише штурмовим бригадам, що може означати віч-на-віч бій з російськими військами.

На першому етапі набору серед ув’язнених Денис Малюська очікує, що близько 4 тисячі засуджених зможуть приєднатися до ЗСУ. За словами міністра юстиції, засуджені будуть служити лише в підрозділах, що повністю складаються з колишніх ув’язнених, якими командує звичайний офіцер.

“Мотивація наших ув’язнених сильніша, ніж у наших звичайних солдатів”, – сказала Малюська. “Їхнє звільнення – це лише одна частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перевернути сторінку”

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