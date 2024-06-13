Учні за кордоном можуть перезарахувати оцінки із українських шкіл. Як це зробити.

В Україні розробили шкалу співвіднесення української 12-бальної системи та систем оцінювання різних країн.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на МОН.

“Учні можуть перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту предметів (українознавчий компонент) вони можуть вивчати відповідно до модифікованих (скорочених) програм і проходити оцінювання дистанційно. Раніше для учнівства була можливість перезараховувати оцінки, проте школи не мали чітких рекомендацій для їхнього переведення”, – зазначають в МОН.

Як перезарахувати оцінки із українських шкіл за кордоном – розроблено шкалу співвіднесення

Що відомо про нову систему

Якщо, наприклад, учень отримав оцінку “добре” (dobry) з математики в Польщі, то відповідно до таблиці, можна перевести цей результат в українську оцінку “8” з математики або алгебри / геометрії.

Якщо моделі оцінювання відрізняються, МОН рекомендує виставляти оцінку на користь учня. Наприклад, якщо учень отримав у Німеччині оцінку “1” (дуже добре), що відповідає українському високому рівню, можна виставляти найвищу оцінку – “12”.

Країни, представлені в таблиці: Словаччина, Болгарія, Литва, Бельгія, Фінляндія, Туреччина, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, США, Латвія, Швеція, Австрія, Швейцарія, Румунія, Норвегія, Канада, Німеччина, Польща, Чехія, Італія, Велика Британія, Нідерланди, Угорщина та Франція.

Оцінки, отримані в інших країнах, потрібно переводити за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються в школі за кордоном і в закладі освіти України, мають можливість скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.

Таблиці зі співвіднесенням моделей оцінювання різних країн розміщено за посиланням.

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