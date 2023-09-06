У Головному управлінні розвідки розповіли, чи впливає на безпекову ситуацію в Україні розміщена росією ядерна зброя в Білорусі

Розміщення Росією ядерних боєголовок на території Білорусі суттєво не впливає на безпекову ситуацію в Україні.

У цій ситуації немає нічого нового. Про це в інтерв’ю “Укрінформу” заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає НСН.

“Це розміщення ядерних боєголовок на території РБ суттєво не впливає на нашу безпекову ситуацію, бо Україна має величезний кордон із Російською Федерацією. Російська ядерна зброя давно розміщена по лінії цього кордону”, – зазначив він.

Юсов підкреслив, що для України “немає нічого нового” в цій ситуації, як і для Європейського Союзу і НАТО, оскільки, за його словами, російська ядерна зброя давно розміщена в Калінінградській області поблизу кордонів країн-членів відповідних організацій.

Ядерна зброя в Білорусі – чи впливає це на безпекову ситуацію в Україні розповіли у ГУР

Представник ГУР МОУ висловив думку, що розміщення ядерних боєголовок у Білорусі – це “більшою мірою ядерний шантаж і підвищення ставок, але, звичайно, на це треба зважати”.

Водночас Юсов запевнив, що наразі активних дій навколо цих боєголовок українська розвідка не фіксує.

Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що буквально кілька днів тому перші ядерні боєголовки були доставлені у Білорусь.

Це все “геополітична гра” та засіб “ядерного стримування”, наголосив очільник ГУР. Росія намагається залякати світ і особливо Польщу та країни Балтії. Про це в коментарі Gazeta.ua розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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