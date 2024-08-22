Найближчими днями гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Курську АЕС в РФ, а потім поїхати до Києва.

Гроссі очікує, що зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським з приводу операції ЗСУ в Курській області.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на його заяву в інтерв’ю Bloomberg.

Рафаель Гроссі заявив, що у МАГАТЕ “надзвичайно стурбовані” бойовими діями, які можуть торкнутися району поблизу Курської атомної електростанції. За його даними, вона має старі радянські реактори без необхідного захисного купола.

“Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить відкрита”, – пояснив він.

Гроссі планує відвідати Курську АЕС та Київ – Bloomberg

Гендиректор МАГАТЕ очікує, що після відвідування Курської АЕС зможе приїхати в Київ, щоб обговорити ситуації в Курській області із президентом України Володимиром Зеленським.

Гроссі згадав і про ситуацію на Запорізької АЕС. Він заявив, що інспектори організації “не змогли встановити те, кому належать безпілотники”, які атакують український енергетичний об’єкт.

“Якби у нас були незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це”, – сказав Гроссі та додав, що атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю.

Необхідно зазначити, що інспектори МАГАТЕ неодноразово повідомляли про неможливість здійснити необхідні перевірки через те, що росіяни обмежують їм доступ до ЗАЕС. Нещодавно співробітників організації окупанти не пустили до градирні на станції задля встановлення причин пожежі.

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