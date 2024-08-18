Гроссі глибоко занепокоєний: МАГАТЕ зафіксувало атаку безпілотників біля ЗАЕС

17 серпня біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) стався інцидент із падінням безпілотника. Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели обстеження прилеглої території після заяв росіян про ймовірну атаку дронів на станцію, передають «Новини України – НСН».

Згідно з інформацією, наданою МАГАТЕ, безпілотник нібито влучив у дорогу, що проходить уздовж периметру майданчика ЗАЕС. Повідомлялося, що якраз цією дорогою пересуваються представники організації.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив глибоке занепокоєння з приводу інциденту.

“Ми знову спостерігаємо ескалацію загроз ядерній безпеці, з якими стикається Запорізька атомна електростанція. Закликаю всі сторони до максимальної стриманості та суворого дотримання встановлених принципів захисту станції” – заявив він

МАГАТЕ зафіксувало атаку безпілотників біля ЗАЕС

Команда МАГАТЕ отримала повідомлення від фейкової адміністрації ЗАЕС про те, що вибухівка, яку переносив безпілотник, здетонувала неподалік від захищеної зони станції, поблизу основних ставків-охолоджувачів і приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, що залишається єдиною функціональною лінією постачання електроенергії до ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ, які виїхали на місце події, підтвердили, що пошкодження були спричинені безпілотником із вибуховим пристроєм. Хоча жертв і пошкоджень обладнання станції не було, пошкоджено дорогу між двома головними воротами ЗАЕС.

Зазначимо, що в останні дні в районі станції спостерігалася інтенсивна військова активність. А росіяни потужно нагнітають ситуацію у своїх ЗМІ.

Російська сторона звинувачує в атаках Збройні сили України, однак наразі немає жодних підтверджень цієї версії. МАГАТЕ також не робить жодних висновків щодо того, хто саме стоїть за атакою.

Російська пропаганда знову поширює фейкову інформацію про нібито плани України застосувати “брудні бомби” або атакувати Запорізьку та Курську атомні електростанції. Міністерство закордонних справ України відреагувало на ці звинувачення. Речник МЗС Георгій Тихий спростував ці заяви.

Як ми повідомляли раніше, нещодавно експерти МАГАТЕ відвідали тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію, де сталася пожежа в одній з градирень. Експерти не знайшли доказів того, що джерело займання було біля основи споруди, як повідомлялося раніше. Команда виявила пошкодження на рівні водяних сопел, розташованих на висоті 10 метрів.

При цьому окупанти не дозволили експертам отримати доступ до рівня водяних форсунок та басейну з водою, розташованого внизу. Тим не менш, вони помітили обгорілі ділянки внутрішнього обладнання та залишки пластику і бетону, розкидані по території.

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