Довіру було остаточно втрачено : Захід має готуватися стримувати Росію – британський генерал

Колишній керівник Генштабу Великої Британії, генерал Річард Даннат вважає, що навіть після закінчення війни в Україні Захід повинен готуватися стримувати Росію

Захід має готуватися до стримування агресорки росії, адже довіру до Москви було остаточно втрачено.

Таку думку він висловив газеті The Telegraf, повідомляє НСН

Захід має готуватися стримувати Росію

За його словами, Захід буде змушений збільшувати військові витрати, а також зміцнювати кордон з державою-агресоркою. Генерал переконаний, що країнам доведеться єдиним фронтом протистояти будь-яким експансіоністським намірам Російської Федерації.

“Коли Захід знову зможе довіряти Росії? Коли будуть скасовані санкції? Як європейські країни доб’ються того, щоби більше ніколи не дозволити собі впасти в таку торговельну взаємопов’язаність з Росією та енергетичну залежність від неї? Ось незручні питання, відповіді на які повинні напружено шукати НАТО, США та європейські лідери”, – зауважив британський генерал.

Що більше, Даннат наголошує, що відкритим залишається запитання: чи зміниться ставлення Кремля до Заходу після того, як РФ буде змушена вивести війська з України, зокрема і Криму.

Разом з тим екскерівник Генштабу Британі зауважив: досвід показує, що Москву потрібно стримувати, а також підштовхувати до того, щоби вона погодилася зайняти своє місце в світі.

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