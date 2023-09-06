Для українців у Греції продовжили попередній термін дії тимчасового захисту. У Міністерстві міграції та притулку цієї країни назвали дату

У Греції продовжили тимчасовий захист для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.

Про це повідомляє НСН із посиланням на Міністерство міграції та притулку Греції.

Для українців у Греції продовжили тимчасовий захист – що відомо

Попередній 6-місячний термін дії тимчасового захисту закінчився 4 вересня. Ухвалене рішення передбачає, що новий термін дії посвідок на проживання за тимчасовим захистом автоматично продовжується ще на пів року.

Ті дозволи на тимчасове проживання, які раніше вже отримали українці, непотрібно буде оновлювати. Також ця країна далі надаватиме тимчасовий захист українцям, які в’їжджатимуть до країни вперше до 4 березня 2024 року.

Загалом Греція прихистила 25 тисяч українських біженців. У них є доступ до державної медицини та освіти.

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