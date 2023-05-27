Чи використовували добровольці на Бєлгородщині зброю США – ГУР

З’явилася інформація, що Російський добровольчий корпус на Бєлгородщині використовував американську зброю. У ГУР розповіли чи це правда

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк пояснив, що російські добровольчі формування не отримували від України зброї, зокрема тої, яку нам передали партнери. Озброєння, яке вони застосовували при рейді в Бєлгородській області – фактично трофейне.

Про це розповідає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

Яку зброю могли використовувати російські добровольці

Міжнародні партнери надають Україні озброєння з умовою, що його не використовуватимуть для атак по території Росії і застосовують її виключно підрозділи регулярних українських військ. Андрій Черняк наголосив, що партнери здійснюють контроль над використанням своєї зброї.

“Такі перевірки, такий контроль здійснюють і представники тих країн, які надавали зброю. Жодна одиниця зброї, яка була надана американськими партнерами, вона не була передана Російському добровольчому корпусу”, – наголосив Черняк.

Представник ГУР МО пояснив, що техніка та зброя, яку використовували російські добровольці, була захоплена в окупантів, які у результаті боїв під Бахмутом чи на інших напрямках отримали її. Тобто росіяни захопили техніку, а добровольці відбили її.

Чи використовували добровольці на Бєлгородщині зброю США

Рейд російських добровольців у Бєлгородську область

22 травня Російський добровольчий корпус та легіон “Свобода Росії” показав кадри біля табличок населених пунктах Бєлгородської та Брянської області. Згодом вони повідомили, що “звільнили Козинку, Гору-Подол та просунулись у Грайворон.

Російські добровольці розповіли, що за кілька днів рейду встигли просунутися на 42 квадратні кілометри. Наразі невідомо, скільки саме людей брали участь в операції.

У РДК та “Свободі Росії” заявили, що під час рейду втратили двох бійців. Ще 10 військових – поранені. Водночас за час проведення операції добровольцям вдалося взяти полонених та “затрофеїти” чимало техніки.

Тим часом речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що РДК проводила операцію на території Бєлгородщини для того, щоб створити “смугу безпеки”. Водночас Україна до дій російських добровольців непричетна, хоч і спостерігає за ними з увагою та інтересом.

Станом на 26 травня у ГУР МО повідомили, що російські добровольці залишаються на території Бєлгородської області та операція ще не завершена.

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