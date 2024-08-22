Частина росіян у Курській області потрапила в котел. Вони намагаються втекти з поля бою. Експерт спрогнозував подальші дії ЗСУ.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, передають “Новини України – НСН”.

Мусієнко підтвердив чутки про те, що окупанти потрапили в котел у Курській області. За його словами, українські військові діють з двох сторін – з Сумської області у бік селища Тьоткіно Курської області на північ та з району селища Коренево Курської області далі на південний захід. У цьому районі річка Сейм на півночі та сході.

“І відповідно це тиск. Це практично оточення”, – пояснив Мусієнко.

Росіяни намагаються втекти

При цьому, за словами експерта, зараз є інформація, що росіяни намагаються втекти по одному з мостів. Він не пристосований для важкої техніки, але піхота по ньому може пересуватися. Цей міст суттєво пошкоджено, але не зруйновано. Мусієнко не відкидає, що міст все ще можуть зруйнувати до кінця.

Він додав, що окупанти намагаються використати понтони, щоб рятувати своїх солдатів. Фактично ворог намагається прорватися із оточення.

У той же час частина солдатів РФ продовжує опір, зокрема, в районі Тьоткіно. Там дислокуються підготовлені підрозділи ворога, продовжуються бойові дії.

Частина окупантів потрапила в котел у Курській області – експерт розповів, як діятимуть ЗСУ

План України

Керівник Центру військово-правових досліджень звернув увагу, що українське військове командування не кидає захисників у очевидні бойові зіткнення, якщо можна змусити супротивника здатися чи витратити свій боєкомплект. Тому зараз йде операція, в рамках якої для російських солдатів хочуть створити “нестерпні умови”.

Мусієнко підкреслив, що поки що складно сказати, скільки окупантів потрапили в котел. При цьому, на його думку, є два варіанти розвитку подій.

Перший – ЗСУ давитимуть ще більше, але це буде активізацією бойових дій. Другий – для росіян продовжать створювати нестерпні умови, за яких певна кількість ворожих солдатів здасться в полон. І в результаті українські захисники матимуть контроль над плацдармом.

Експерт вважає, що зараз триває боротьба, щоб розширити контроль ЗСУ на захід у Глушковському районі, де для ворога створили котел. Таким чином, буферну зону в Курській області вдасться розтягнути ще на 30-40 кілометрів.

“Як мінімум ця зона буде. Питання в тому, якщо ця зона буде, то я думаю, що це надовго. Тому що тоді Україна має бути зацікавлена, щоб РФ передислокувала туди війська, свій боєкомплект і т.д. і намагалася витискати звідти українські сили, але не діяти усіма цими потенційними силами на сході Донецької області”, – додав Мусієнко.

Експерт уточнив, що така ситуація у Курській області може тривати до кінця року.

Також він припустив, що захисники можуть продовжувати наступальну операцію. Це більш ризиково, оскільки тоді буде потреба задіяти більше солдатів.

“Але уявіть собі – одна справа ефект від взятого Кореневого. Це важливо. Це успіх. А якщо це буде Рильськ? Якщо це буде Льгов? Якщо це Курчатов? Або навіть українські війська підійдуть фактично на лінію артилерійського пострілу по об’єктах в Курську. Це нічого собі”, – зазначив він.

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