Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані і завдав ударів  з неба по Лівану, Сирії та Газі

Ізраїль офіційно оголосив про наземну операцію в Лівані. Сухопутні війська підтримуються Повітряними силами, які завдали масованих ударів по декільком районам.

«Новини України – НСН» розповідають, що про це відомо.

Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані

Армія Ізраїлю оголосила про початок наземної операції на півдні Лівану. За інформацією ЦАХАЛу, військові кілька годин тому розпочали рейди проти обʼєктів угрупування та інфраструктури Хезболли. Про це йдеться у заяві Армії оборони країни (ЦАХАЛ).

Ізраїль розпочав обмежені, локальні та прицільні рейди проти цілей радикального угрупування шиїтів Хезболла на прикордонній території на півдні Лівану, – йдеться у заяві Армія оборони Ізраїлю

Як йдеться у повідомленні, ЦАХАЛ діє згідно з методичним планом, розробленим Генеральним штабом і Північним командуванням, за яким солдати тренувалися і готувалися протягом останніх місяців.

Сухопутні війська підтримуються Повітряними силами

Ізраїльські військово-повітряні сили і артилерія ЦАХАЛу підтримують сухопутні війська, завдаючи точних ударів по військових цілях в цьому районі. Ізраїль завдав ударів по Лівану, Сирії та Газі.

Операція “Північні стріли” триватиме відповідно до оцінки ситуації і паралельно з бойовими діями в Секторі Гази та на інших напрямках.

Як повідомляє агенція Reuters, близько опівночі потужні вибухи пролунали на південних околицях Бейрута. Перед цим Ізраїль закликав місцевих до евакуації. Також ЦАХАЛ оголосив закритою військовою зоною район навколо трьох прикордонних населених пунктів. Ліванська армія відступала з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем.

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