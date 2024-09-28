«Господар відійшов»: «Хезболла» підтвердила смерть Насралли, ведуча плаче у прямому ефірі (відео)

У заяві угруповання йдеться: «Його Високоповажність Саїд Хасан Насралла, господар опору, праведний слуга, відійшов до свого Господа і задоволений Ним як великий мученик, героїчний, відважний, хоробрий, мудрий, проникливий і вірний лідер»

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) також офіційно підтвердила ліквідацію Насралли, заявивши: «Хасан Насралла більше не зможе тероризувати світ».

ХАМАС у своїй заяві зазначив, що вбивство Насралли лише зміцнить опір. Телеканал «Хезболли» «Аль-Манар» після оголошення про «мученицьку смерть» лідера почав транслювати вірші з Корану.

«Хезболла» підтвердила смерть Насралли, ведуча плаче у прямому ефірі

Ліванська телеведуча заплакала у прямому ефірі, коли дізналася про смерть лідера «Хезболли» Хассана Насралли

Ця подія стала результатом масштабного ізраїльського удару по штаб-квартирі «Хезболли» в південних передмістях Бейруту 27 вересня. За даними міністерства охорони здоров’я Лівану, внаслідок ударів загинули щонайменше дві людини, 76 отримали поранення.

Раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї скликав екстрене засідання Вищої ради національної безпеки у відповідь на цей удар.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, виступаючи на Генасамблеї ООН незадовго до удару, наголосив на необхідності перемоги над “Хезболлою” для виживання Ізраїлю.

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