Командир «підрозділу превентивної безпеки» «Хезболли», Набіль Каук був убитий у передмісті Бейрута. Ізраїльські військові продовжують операції проти терористичного угруповання в Лівані.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на УНН.

Високопоставленого представника «Хезболли» Набіля Каука було вбито внаслідок авіаудару Армії оборони Ізраїлю в суботу в передмісті Бейрута. Про це УНН повідомляє з посиланням на Times of Israel.

Як пише видання, інформацію про загибель представника «Хезболли» надали ізраїльські військові, які продовжують «каральну кампанію проти терористичного угруповання, що базується в Лівані».

За даними Армії оборони Ізраїлю, Каук був командиром «підрозділу превентивної безпеки» «Хезболли» і старшим членом центральної ради терористичного угруповання. Його вважали близьким до керівництва угруповання «і він брав безпосередню участь у підготовці терористичних атак проти Держави Ізраїль та її громадян, зокрема останніми днями», додали військові.

Ліквідовано ще одного високопоставленого представника «Хезболли»

Каук приєднався до «Хезболли» в 1980-х роках і раніше обіймав посаду заступника глави і глави південного Ліванського регіону у виконавчій раді, а також заступника глави виконавчої ради.

Як відомо, ЦАХАЛ продовжує завдавати ударів по місцях ймовірного базування представників «Хезболли».

Раніше, ізраїльська армія заявила про знищення на півдні Лівану командира ракетного підрозділу «Хезболли» Мухаммеда Алі Ісмаїла, його заступника Хусейна Ахмада Ісмаїла і ще кількох командирів.

Ізраїльтянам також вдалося ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу.

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